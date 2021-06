Benoît Poulain souhaite une certaine continuité du côté d'Eupen

Eupen a retrouvé le chemin des entraînements, avec une première séance ouverte à la presse ce vendredi matin.

"Troisième jour de reprise, ça se passe bien. On débute avec en touchant le ballon, c'est plus facile que de commencer par courir. Je trouve qu'il y a déjà de la qualité donc cela fait plaisir aussi. Le nouveau staff ? Difficile d'évaluer maintenant, nous verrons sur la durée. Mais pour l'instant, cela se passe très bien. Cette semaine, on sait que c'est un peu à tatons, on débute vraiment la semaine prochaine. Un échauffement avant les choses sérieuses", a confié Benoît Poulain.

© photonews

Eupen va devoir conserver la base la plus solide du noyau afin de ne pas vivre une saison compliquée. "Concernant l'équipe, on espère que l'on sera vite au complet et que ça ne va pas trop bouger. On se pose des questions évidemment mais on espère avoir des réponses rapidement. Le problème la saison dernière, c'était les arrivées au compte-gouttes. Ici pour l'instant au sein du groupe, on a travaillé déjà ensemble pendant un an et on se connaît bien. On espère surtout pouvoir travailler dans une forme de continuité, c’est important. Il y aura probablement quelques petits ajustements avec des départs, mais si la majorité des joueurs est focus sur la saison et veut rester à Eupen, tout ira bien. On sent bien qu'il y a une ligne directrice bien présente malgré les nombreux changements. Démarrer avec un groupe complet le rapidement possible, voilà le plus important", a conclu Benoît Poulain.