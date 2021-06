Albert Sambi Lokonga patiente : il n'est plus attendu à l'entraînement d'Anderlecht

Albert Sambi Lokonga ne devrait repasser par Neerpede que pour prendre congé de ses équipiers. Le médian n'est plus attendu à l'entraînement et va rejoindre Arsenal.

Tout est presque conclu entre Arsenal et Anderlecht pour le transfert d'Albert Sambi Lokonga, qui a un accord avec les Gunners et devrait les rejoindre d'ici peu ; le médian du RSCA n'attend plus que de bonnes nouvelles de la part de Peter Verbeke, et n'est plus attendu à l'entraînement à Neerpede, nous apprend Het Laatste Nieuws.

Le RSC Anderlecht devrait toucher aux alentours des 20 millions d'euros pour son grand talent, bonus compris ; de quoi faire énormément de bien sur le plan financier, et en réinjecter une partie en vue du renforcement du noyau cet été.