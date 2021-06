L'Antwerp passe à l'attaque pour un ancien du Standard

Toujours actif sur le mercato, l'Antwerp aurait jeté son dévolu sur Christian Luyindama. Le club d'Anvers aurait même formulé une offre pour le Congolais.

L'Antwerp continue de prospecter sur le marché des transferts. D'après les informations de Hurryet, le Great Old serait très intéressé par le profil de Christian Luyindama. Plus encore, le quotidien truc affirme que le matricule 1 aurait d'ores et déjà transmis une offre pour s'attacher les services du défenseur congolais.

Toutefois, celle-ci aurait été rejetée par Galatasaray, qui la jugerait insuffisante. De la même manière, le Spartak Moscou, qui aurait proposé 3,5 millions d'euros, n'a pas convaincu le club d'Istanbul. Les Stambouliotes attendraient un chèque supérieur à cinq millions d'euros pour laisser filer leur joueur.

Pour rappel, Christian Luyindama est passé par la Belgique entre 2016 et 2019. Le natif de Kinshasa a porté les couleurs du Standard de Liège à 74 reprises toutes compétitions confondues durant cette période, avant de rejoindre la Turquie. À 27 ans, il pourrait quitter la Süper Lig (D1 turque) cet été.