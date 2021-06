Officiel : le FC Barcelone se sépare d'un Brésilien

Moins d'un après avoir posé ses valises en Catalogne, le milieu de terrain brésilien Matheus Fernandes n'est plus un joueur du FC Barcelone.

Voilà une collaboration qui n'aura pas duré longtemps. Aujourd'hui, le Barça a résilié le contrat de Matheus Fernandes, qui courait pourtant jusqu'en juin 2025. La décision semble avoir été prise de manière unilatérale, comme l'indique le communiqué officiel : "le FC Barcelone a communiqué au joueur [...] qu'il ne comptait plus sur ses services."

[DERNIÈRE MINUTE ❗] Résiliation du contrat de Matheus Fernandes.

Pour rappel, Matheus Fernandes a signé en faveur club catalan en août 2020, en provenance de Palmeiras, et contre un chèque de sept millions d'euros. Depuis son arrivée, le joueur de 22 ans n'avait disputé que 17 minutes sous les couleurs Blaugrana. Moins d'un an plus tard, il se retrouve libre de tout contrat.