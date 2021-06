Simon Deli fait le point sur son avenir : "J'ai des envies d'ailleurs"

Sous contrat avec le FC Bruges jusqu'en juin 2022, Simon Deli ne devrait pas rester chez les Blauw en Zwart cet été. L'Ivoirien veut quitter le Club.

Simon Deli veut changer d'air. Bien qu'il soit encore sous contrat avec le Club de Bruges jusqu'en juin 2022, il aimerait plier bagages cet été. Dans un entretien accordé à Super Sport, le défenseur ivoirien n'a pas caché son envie de quitter la Belgique.

Malgré une bonne deuxième partie de saison en prêt du côté du Slavia Prague, le joueur de 29 ans ne veut pas y rester. "J’appartiens toujours à Bruges avec lequel j’ai encore un an de contrat. Le Slavia veut que je reste. Mais, je ne pense que ce soit possible parce que j’ai des envies d’ailleurs. J’ai tout gagné avec le Slavia. Je n’ai plus de challenge avec ce club. Pour moi, c’est mieux de partir sur de bons résultats."

De la même manière, Simon Deli ne semble pas ouvert à l'idée de rester à Bruges. "Plusieurs clubs se sont déjà positionnés. Maintenant, nous sommes en début de mercato et avec l’Euro qui se joue, les choses risques de tarder un peu. Mais, j’ai déjà échangé en visioconférence avec des clubs [...] On attend et on va étudier tout ce qui y a comme offre pour prendre une décision." Un départ est donc à l'ordre du jour.