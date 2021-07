Gareth Southgate reste prudent : "Nous n'avons pas encore conquis l'Everest"

L'euphorie et la confiance sont de mise du côté de l'Angleterre, où le pays croit très sérieusement aux chances des 'Three Lions' d'atteindre la finale.

L'Angleterre a une voie royale vers la finale. Opposée à l'Ukraine, la formation de Gareth Southgate pourrait faire face au Danemark ou aux Tchèques en demies en cas de qualification. La demie et la finale se joueront ensuite chez eux à Wembley.

Le cri de ralliement a été lancé même si Gareth Southgate a également mis en garde ses joueurs : "Nous n'avons pas encore conquis l'Everest", déclarait le coach anglais en conférence de presse.

La qualification face à l'Allemagne avait été euphorique, et l'Angleterre sera favorite face à l'Ukraine, même si Southgate prône l'humilité et a prévenu son équipe de ne surtout pas s'emballer : "Nous avons relevé un défi, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous voulons continuer à aller de l'avant. Le dernier match a été fantastique mais nous avons rapidement tourné la page de l'Allemagne. La concentration et l'état d'esprit doivent être à 100 % sur l'Ukraine."

Les 'Three Lions' seront privés de Bukayo Saka, blessé à l'entrainement, ce qui pourrait offrir à Jadon Sancho sa première titularisation à l'Euro.