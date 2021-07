Lior Refaelov: "J'aurais pu gagner plus à l'Antwerp, mais j'avais donné ma parole à Anderlecht"

Lior Refaelov revient sur sa fin de saison particulière et le contexte de son transfert à Anderlecht.

En fin de contrat avec l'Antwerp, Lior Refaelov s'était engagé avant l'entame des playoffs 1 avec le Sporting d'Anderlecht. Deux mois plus tard, il accorde une interview au Laatste Nieuws dans laquelle il revient sur son choix.

Paul Gheysens, patron de l'Antwerp, a pourtant essayé de le retenir. "Je n'avais pas encore signé, mais c'était le but, quand il a fait une dernière tentative", confirme le Soulier d'Or. "Je pouvais signer un contrat de deux ans, ce que je demandais depuis le début, et gagner plus qu'à Anderlecht", explique-t-il.

Et pourtant, Lior Refaelov n'a pas donné suite à la proposition anversoise. "Beaucoup auraient sans doute cédé, mais je ne suis pas comme ça. J'avais donné ma parole à Anderlecht. Même si je pouvais gagner trois millions d'euros avec l'Antwerp, je ne l'aurais pas fait. C'était trop tard."