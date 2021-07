Anderlecht en passe de perdre une de ses plus grandes pépites ?

Le jeune prodige anderlechtois de 15 ans a visité les installations de l'Ajax.

Rayane Bounida est encore un nom inconnu du grand club et pourtant, il fait partie des plus grands talents du centre de formation d'Anderlecht. Pisté par les plus grosses écuries européennes, le très jeune talent bruxellois de 15 ans pourrait bientôt rejoindre l'Ajax.

Selon les infos de Het Laatste Nieuws, Bounida a visité récemment les installations du club amstellodamois et il a également refusé au mois de mars la signature d'un contrat professionnel avec le club bruxellois.