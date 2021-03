La pépite de 15 ans d'Anderlecht n'a pas encore signé de contrat : "Nous sommes toujours en discussion"

Il doit être le jeune joueur d'Anderlecht dont on parle le plus. Il y avait autrefois beaucoup à faire autour de Romelu Lukaku et Vincent Kompany, mais beaucoup plus de choses ont été écrites sur Rayane Bounida. Cependant, il n'a toujours pas signé de contrat avec le club.

Bounida peut compter sur l'intérêt de presque tous les grands clubs d'Europe. Tout le monde a déjà vu ses vidéos sur Youtube. Le petit dribbleur de 15 ans peut faire des choses fantastiques avec un ballon et l'Ajax, Barcelone, le Borussia Dortmund ont hâte de se mettre sur le dossier. Il est évident qu'Anderlecht souhaite aussi le garder, mais un contrat n'est pas immédiatement à l'ordre du jour. Ses parents et son entourage veulent qu'il se concentre d'abord et avant tout sur son développement et son cursus scolaire. "Nous sommes toujours en discussion", a déclaré Jean Kindermans, responsable de la formation, à Het Laatste Nieuws. "Rayane est bien entouré, sa famille ne trouve pas sage de prendre de si grandes décisions maintenant, alors qu'il devrait aussi se concentrer sur l'école. C'est déjà assez de travail. Mais pour être clair: cette décision n'a rien à voir avec les doutes que Rayane pourrait avoir sur Anderlecht, ou vice versa."





