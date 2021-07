Le FC Barcelone vend un espoir

Le FC Barcelone se sépare de Carles Aleña (23 ans). Prêté à Getafe l'hiver dernier, le milieu de terrain formé à La Masia a été définitivement transféré chez les Azulones, comme l'a annoncé la formation catalane ce samedi.

Le montant du transfert serait d'environ 5 millions d'euros, tandis que le Barça s'est assuré 50% d'une éventuelle revente du joueur, mais également une option de rachat et un droit de refus sur de potentielles offres. De son côté, l'Espagnol a paraphé un contrat de 5 ans avec son nouveau club, soit jusqu'en 2026.

