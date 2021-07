🎥 Messi-Neymar, même combat

Neymar avait manqué, sur blessure, son match dans le match face à Messi en Ligue des Champions, il sera bien là, la nuit prochaine, en finale de la Copa America. Un duel qui permettra à l'une de ces deux grandes stars de la planète foot d'enfin conquérir un trophée avec sa sélection.

Quelques heures avant la finale de l'Euro, le match de la nuit opposera la Seleçao brésilienne à l'Albiceleste argentine, en finale de l'autre tournoi continental: la Copa America. Une rencontre dont les deux protagonistes les plus attendus seront forcément Lionel Messi et Neymar.

Hommes forts de la Copa America 2021

Parce qu'ils ont montré le chemin à leur sélection pour arriver en finale. L'Argentin est le meilleur buteur (4) et meilleur passeur (5) du tournoi, le Brésilien a facturé deux buts et trois assists depuis le début l'entrée en lice du Brésil, qui évolue à domicile. Mais aussi parce que ce sont deux superstars de la planète football qui attendent toujours la consécration avec leur équipe nationale.

Cinq ans séparent les deux hommes, ce qui laisse supposer que Neymar aura plus d'occasions que son ancien équipier du Barça, d'atteindre cette consécration, mais leur parcours en sélection est semblable. Les deux hommes ont remporté une médaille d'or olympique (Messi en 2008, Neymar en 2016), mais ont toujours buté dans les grands tournois avec leur équipe nationale A.

Maudits en sélection

Le meilleur résultat de Neymar, c'est la demi-finale du Mondial 2014, à domicile. Une demi-finale qu'il n'avait pas disputée et qui avait tourné au pugilat pour la Seleçao (défaite 7-1 contre l'Allemagne). Blessé, il avait dû renoncer à la Copa America 2019... que le Brésil avait remportée, en domptant la Colombie en finale.

Messi est, pour sa part, passé tout près à de nombreuses reprises. Il était déjà là en 2007, quand l'Argentine avait été battue en finale de la Copa America par le Brésil (3-0). Il était encore là, en finale du Mondial 2014 (défaite de l'Allemagne) et des Copa America 2015 et 2016 (toutes les deux perdues aux tirs au but contre le Chili).

Sur la pelouse du Stade Maracana, à l'endroit même où il avait vu la Coupe du monde lui échapper il y a sept ans, le sextuple Ballon d'Or aura donc une occasion en or d'effacer toutes les frustrations emmagasinées avec l'Albiceleste. Mais son ancien coéquipier du Barça mettra tout en œuvre pour l'en empêcher. Ça promet.