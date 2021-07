Le RFC Seraing complète son staff

Un nouvel analyste vidéo a déposé ses valises au Pairay.

Après avoir passé de nombreuses années au sein de l’Excel Mouscron, Rachid El Hasnaoui arrive au RFC Seraing, aux côtés de Loris Viroux afin de remplacer Hicham El Alaoui, parti à La Gantoise

“J’ai travaillé pendant huit saisons à Mouscron, tout d’abord au sein du centre de formation, avant de rejoindre le staff professionnel. J’ai également entraîné des équipes de jeunes à l’Excel. Je connaissais Jordi Condom et j’ai été séduit par le projet de Seraing. Je vais aider le staff en place afin de décortiquer le jeu de nos adversaires, mais également d’analyser nos propres performances.”

A 41 ans, passionné de foot et d’informatique, Rachid a trouvé le job idéal, une fonction devenue indispensable dans le football moderne ! “Tout à fait, c’est la combinaison parfaite pour moi ! Je vais continuer à habiter dans la région de Mouscron et effectuer les trajets en train, car cela me permet de travailler durant mes voyages (sic). Je suis ici pour m’intégrer dans un collectif, car le travail de chaque maillon est important pour avancer dans la bonne direction. Je n’ai pas vraiment de modèle dans mon travail, mais je m’intéresse à tout et à tout le monde, car je suis convaincu que chacun peut apporter sa touche personnelle. Seraing va découvrir la D1A, mais les récentes expériences des montants ont démontré que les formations issues de la D1B avaient du répondant.”