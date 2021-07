Philippe Clement dévoile son groupe pour la Super Coupe

Philippe Clement a retenu 21 joueurs pour affronter le Racing Genk demain soir, avec le FC Bruges, en finale de la Super Coupe de Belgique.

J-1 avant la finale de la Super Coupe de Belgique. Demain soir, le Club de Bruges, champion de D1A, reçoit le Racing Genk, vainqueur de la Coupe de Belgique, au Stade Jan Breydel. Les Blauw en Zwart ont donc dévoilé la composition de leur groupe pour l'occasion, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

De eerste officiële selectie van het seizoen. Let's go! 🤩 #CluGnk pic.twitter.com/1gDnCFDTEG — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 16, 2021

Philippe Clement a choisi de faire appel à vint et un joueurs pour défier le Racing. Plusieurs jeunes sont de la partie, tels que Senne Lammens (19 ans), Noah Mbamba (16 ans) et Cisse Sandra (17 ans). En revanche, les deux cadres que sont Simon Mignolet (blessé) et Ruud Vormer (quarantaine) sont absents.

Présent en conférence de presse cet après-midi, l'entraîneur brugeois a présenté la rencontre à venir. Il s'est notamment attardé sur l'état de forme de ses troupes. Qui du Club ou de Genk sera sacré demain soir ? Réponse à partir de 20h45.