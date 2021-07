Le Standard de Liège, une saison de transition et de reconstruction

Les fans du matricule 16 vont pouvoir de nouveau supporter les leurs au stade, mais vont devoir se montrer patients avec leur club lors du prochain exercice.

Après la piètre saison 2020-2021 du Standard de Liège, Mbaye Leye veut faire table rase du passé et a fait savoir que le prochain exercice serait celui de la reconstruction. Le technicien sénégalais veut effacer l'irrégularité chronique qui sévit depuis des années en bord de Meuse et pousser vers la sortie les joueurs non concernés par le projet mis en place.

© photonews

Avec les finances dans le rouge, le matricule 16 compte s'appuyer sur son centre de formation et ainsi pouvoir assister à plusieurs éclosions comme celles de Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Hugo Siquet l'année dernière. Al-Dakhil, Calut, Delferrière, Dumont, Mmaee et Ngoy ont donc effectué la préparation avec les Rouches. Ces jeunes talents devront être épaulés par les leaders positifs du vestiaire comme Laifis et Klauss.

Départs et arrivées

Le mercato estival sera plus chargé dans le sens des départs que des arrivées, puis ll faut dégraisser avant de recruter. La saison prochaine, le Standard ne jouera que sur deux tableaux (le championnat et la Coupe de Belgique) et n’aura plus besoin d'un noyau aussi large que lors des précédentes campagnes.

Du côté des départs, on retrouve Zinho Vanheusden (Inter Milan) Duje Cop (Dinamo Zagreb), Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Obbi Oulare (rupture de contrat), Felipe Avenatti (prêt à l'Union avec option d'achat à 1,5 million d'euros), Jean-François Gillet (retraite et nouveau coach des gardiens du club), Eddy Sylvestre (prêt à Pau) et Michel-Ange Balikwisha (Antwerp).

© photonews

Maxime Lestienne, Noé Dussenne, Mehdi Carcela et Damjan Pavlovic s'entraînent toujours avec le noyau A même s'ils n'avaient pas été repris sur la feuille de match contre Malines en amical, mais pourraient quitter le club en cas d'offre. Joachim Carcela et Nekadio font partie des joueurs qui ont commencé la saison en U21 et qui ont été rejoints par William Balikwisha et Aleksandar Boljevic.

© photonews

Du côté des arrivées, encore rien. Toutefois, Leye peut compter sur le retour de prêt de Denis Dragus et compte d'ailleurs sur le Roumain. Le technicien sénégalais souhaiterait attirer encore deux joueurs expérimentés pour épauler sa jeune équipe, à savoir un ailier virevoltant et un milieu de terrain.

Ambitions

Mbaye Leye veut obtenir un ticket européen car c’est important d’offrir l’Europe au douzième homme liégeois. Trois façons d'y parvenir : les Playoffs 1, les Playoffs 2 ou la Coupe de Belgique. Néanmoins, les Rouches auront du mal à figurer dans le Top 4 et devront faire mieux que la saison dernière avec cette défaite en finale de la Croky Cup et cette huitième place.

L'entraîneur principal du Standard de Liège compte sur les supporters et le retour du public à Sclessin, c’est le premier renfort qu'il attend.