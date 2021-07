🎥 Sambi Lokonga a disputé ses premières minutes avec Arsenal

Ce samedi, Arsenal affrontait Milwall en amical. Les Gunners de Arteta se sont imposés sur le score de 4-1, avec des buts de Calum Chambers, Lacazette, Pepe et Balogun.

Mais à la pause, il y a eu un petit évènement: Sambi Lokonga a effectué son entrée au jeu, disputant dès lors ses 45 premières minutes avec son nouveau club. De quoi accélérer son adaptation.

