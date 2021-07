D1A : mené par deux buts d'écart, Malines renverse l'Antwerp

Mené au score jusqu'à l'heure de jeu, Malines n'a pas baissé les bras. Les Sang et Or ont inversé la tendance pour l'emporter 3-2 contre l'Antwerp.

Grosse désillusion pour l'Antwerp. Ce dimanche après-midi, le Great Old s'est incliné sur la pelouse de Malines, dans le cadre de la première journée de D1A. Alors qu'il menait par deux buts d'écart avant l'heure de jeu, le club d'Anvers a finalement laissé filer les trois points au profit des Sang et Or.

Pourtant, ce sont bien les hommes de Brian Priske qui ont ouvert le score, par l'intermédiaire de leur nouvel attaquant Michael Frey. Arrivé en provenance de Waasland-Beveren cet été, le Suisse a ouvert son compteur à la 18ème minute de jeu. Au retour des vestiaires, Manuel Benson, de retour après six mois passés à Zwolle, a inscrit le but du break pour la formation rouge (56ème).

Mais quelques minutes plus tard, le vent a tourné. Le capitaine anversois, Ritchie De Laet, a remis ses adversaires dans la partie, d'un malheureux but contre son camp (60ème). Puis, Fredy Druijf a donné l'avantage aux Kakkers grâce à deux réalisations, inscrites coup sur coup (73ème, 74ème). Score final : 3-2.

Wat een wedstrijd! Malinwa knokt terug na een dubbele achterstand en begint het seizoen in stijl in een kolkend AFAS-Stadion. 😍



Lees het verslag hier: https://t.co/aNqdYqEMwk#kvmant pic.twitter.com/3BJz4alYxL — KV Mechelen (@kvmechelen) July 25, 2021

Auteur d'un mercato ambitieux cet été, l'Antwerp a donc manqué son entrée en lice face à des Malinois combatifs. À l'inverse, les hommes de Wouter Vrancken s'installent à la troisième place du classement, derrière Charleroi et Courtrai.