Peter Maes : "Nous ne partons pas de Gand avec une victoire, mais avec un très bon sentiment"

Peter Maes était satisfait lors de la conférence de presse à l'issue de la rencontre. Le Beerschot est parvenu à revenir dans la partie et à prendre un point.

La Gantoise était proche d'empocher les trois points. Les Buffalos menaient 2-0 à moins d'une demi-heure de la fin. Pourtant le Beerschot parviendra à revenir au score et à arracher le nul. "Nous ne partons pas d'ici avec une victoire, mais avec un très bon sentiment et aussi un point mérité. Nous avons développé un jeu ouvert et avons été très menaçants tout au long de la première mi-temps", a déclaré Peter Maes. "Le milieu de terrain n'était pas parfait, nous avons donc fait quelques ajustements à la mi-temps, mais nous nous sommes rapidement retrouvés derrière en seconde période."

Menés 2-0, les Rats se sont réveillés. "Certains joueurs semblaient jouer avec des jambes lourdes, mais après le deuxième but, nous avons soudainement vu un Beerschot plus frais. Bolat a sauvé quelques ballons au début, mais nous avons continué à pousser. Aujourd'hui, nous avons fait un premier pas vers la façon dont nous voulons et devons jouer au football", a conclu l'entraîneur du Beerschot.