Thomas Henry sur sa lancée, OHL résiste à Charleroi

OHL et Charleroi restent invaincus en championnat cette saison, mais se contenteront d'un petit point (1-1).

Huit jours après le 0-0 concédé contre STVV, le Sporting de Charleroi espérait profiter de son déplacement à Louvain pour engranger sa seconde victoire de la saison. Et les Zèbres ont entamé la partie de la meilleure des manières.

Départ idéal pour les Carolos

Comme à Ostende il y a deux semaines, le Sporting n'a eu besoin que de dix minutes pour ouvrir le score. Adem Zorgane profitait d'un bon travail préparatoire de Joris Kayembe pour envoyer un missile dans le but de Rafael Romo et mettre Charleroi sur orbite.

Et ce n'est pas l'arrêt temporaire de la rencontre, provoqué par une copieuse averse, qui a refroidi les ardeurs carolos. En milieu de première période, Shamar Nicholson passait tout près du but du break, mais son envoi était repoussé par le poteau.

Il n'aura finalement manqué qu'un but à la bonne première période du Sporting car, après le repos, la donne a changé. Sur leur pelouse, les Louvanistes ont mis plus d'intensité et se sont montrés bien plus créatifs.

Et de trois pour Henry

Des efforts récompensés à l'heure de jeu, grâce à l'inévitable Thomas Henry, qui inscrivait déjà son troisième but de la saison et remettait les deux équipes à égalité. Dans le dur, le Sporting a tenté de réagir, mais ce sont les Louvanistes qui ont eu les plus belles occasions. Sans toutefois parvenir à faire la différence.

Les deux équipes se quittent sur un partage. Avec un bilan de cinq points sur neuf, le Sporting de Charleroi revient à un point du duo de tête, composé de l'Union Saint-Gilloise et de Courtrai, OHL engrange son troisième point de la saison et pointe à la 15e place du classement.