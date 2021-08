Comme Messi, ces légendes n'imaginaient pas porter un jour un autre maillot

Le transfert de Lionel Messi a pris la planète de football de court, pour une bonne raison : personne n'imaginait un jour voir l'Argentin porter d'autres couleurs que celles du Barça. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'une légende quitte sa "maison".

Pour cet article, nous n'avons pris en compte que les joueurs ayant évolué toute leur carrière au sein d'un seul club avant, à un moment assez avancé dans leur carrière, de plier finalement bagage ; cette liste non-exhaustive ne comprend donc pas, par exemple, Frank Lampard, Alessandro Del Piero ou encore Sergio Ramos.

Avant Messi, déjà Xavi et Iniesta

Le départ de Lionel Messi est un ultime crève-coeur pour les supporters du FC Barcelone, qui ont déjà vécu des adieux déchirants : ceux de Xavi Hernandez et Andres Iniesta. En 2015, à 35 ans, Xavi quitte le Barça après plus de 700 matchs mais ne met pas un terme à sa carrière : il opte pour le Qatar et Al Sadd, où il évoluera de 2015 à 2019. L'Espagnol entraîne toujours le club, et son retour au bercail a déjà été évoqué sans jamais se concrétiser. Andres Iniesta, lui, est toujours actif et après avoir progressivement perdu de son influx au sein du jeu catalan, c'est depuis 2018 à Vissel Kobe qu'il brille encore par intermittence. L'image de Don Andres pieds nus et seul sur la pelouse du Camp Nou à l'heure du départ a marqué les esprits.

Raùl, poussé vers la sortie au Real Madrid

Chez le rival aussi, une légende a été forcée de quitter le club, mise sur le banc par son entraîneur : Raùl, enfant de la maison, ne prolonge pas l'expérience et quitte le club après 15 ans d'émotions et de buts. Il a alors 33 ans, et personne n'imaginait voir l'Espagnol terminer sa carrière ailleurs qu'à Madrid. Il optera pour Schalke 04, où il prouvera qu'il n'a rien perdu de ses qualités avec 40 buts en 98 matchs, avant de signer à ... Al-Sadd (2012-2014), futur club de Xavi, et de terminer sa carrière au légendaire NY Cosmos, qui avait déjà accueilli les derniers jours de Pelé, Franz Beckenbauer ou encore Johan Neeskens.

Pelé, un retour surprenant

Pelé n'aurait jamais dû, initialement, porter d'autre maillot que celui de Santos, où il prend sa retraite dans le faste à 33 ans en 1974. Pelé est le symbole de son club, le symbole du football brésilien et même du Brésil à l'international, le gouvernement n'ayant jamais hésité à jouer de son influence pour que le triple champion du monde soit intransférable, considéré comme un "trésor national". Pourtant, en 1975, Pelé dribble une fois encore tout le monde : il revient, et pas pour porter à nouveau les couleurs de "son" Santos, mais bien pour le New York Cosmos. Pour raisons financières, mais avec un titre au bout en 1977, qui sera le dernier de sa carrière.

© photonews

Steven Gerrard, les adieux à Anfield

Il n'aura jamais remporté de titre de champion avec Liverpool : en 2015, Steven Gerrard fait ses adieux après avoir espéré une prolongation de contrat qui ne viendra pas. Pas encore fini pour le football, il part lui aussi pour les USA et disputera une saison au LA Galaxy, après avoir fait ses adieux à un Anfield en larmes - et perdu son dernier match sous les couleurs des Reds, lourdement, à Stoke City (6-1). Désormais coach à succès avec les Rangers, Gerrard reviendra un jour à Liverpool, c'est une certitude ...

Anderlecht et ses légendes

En Belgique aussi, des exemples existent et le RSCA en a connu deux, l'un récent, l'autre moins. En 1975, Paul Van Himst a 31 ans, est encore au sommet de son art (il a remporté un 4e Soulier d'Or en 74), mais va quitter "son" Anderlecht, où il évolue depuis 1959. Il rejoint le rival régional, le RWDM, n'y évoluera qu'une saison avant de terminer sa carrière à Alost. Peu auraient imaginé voir Popol jouer pour un autre club qu'Anderlecht. Tout comme bien peu auraient imaginé ... Olivier Deschacht déménager pour Lokeren après 17 ans de carrière à Anderlecht : en 2018, plutôt que de prendre sa retraite, et un peu poussé vers la sortie par la nouvelle direction, Deschacht se lance un dernier défi, qu'il prolongera même en rejoignant Zulte Waregem par la suite.