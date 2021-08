Marius Mouandilmadji aurait pu débarquer plus tôt en Belgique : "La Gantoise et Anderlecht me suivaient à l'époque"

L'attaquant est le premier à avoir marqué pour Seraing en première division depuis 25 ans. Il avait inscrit l'unique but de la rencontre face à Malines lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Marius Mouandilmadji est revenu sur son parcours. Il a débuté au Tchad avant de rallier le Cameroun. "Je suis parti à la recherche du succès car dans mon pays natal, il n'y a pas la même visibilité qu'au Cameroun. C’est pour cela qu’après une saison et demie au Gazelle FC, j’ai tenté ma chance au Coton Sport de Garoua qui m’avait repéré car lors la 20e journée, j’avais inscrit 20 buts avec le Gazelle FC", explique l'attaquant.

"Je ne pouvais pas refuser le FC Porto"

Alors qu’il avait signé un contrat de deux ans dans la capitale, le Tchadien a quitté le club après six mois pour le FC Porto même s'il aurait pu débarquer plus tôt en Belgique, dès juillet 2018. "La Gantoise et Anderlecht me suivaient à l’époque, mais je ne pouvais pas refuser le FC Porto", explique le joueur âgé de 23 ans.

Buteur dès son premier match avec les Dragons, il ser ensuite relégué dans le noyau B avant d'être prêté en janvier 2020 au Desportivo Aves. "Le club avait de gros problèmes financiers. Quand Porto s’en est rendu compte, ils ne pouvaient pas revenir en arrière. J’ai donc joué une demi-saison là-bas, mais c’était compliqué parce qu’un joueur partait toutes les deux semaines", souligne le Métallo.

Revenu à Porto en juillet 2020, il résiliera son contrat au mois de janvier dernier voyant qu’il n’avait plus d’avenir là-bas. "Je n’ai pas pris cela comme un échec car le club m’a permis de progresser. Je ne connaissais pas le football européen avant d’arriver là-bas et j’ai beaucoup appris au niveau tactique et technique", ajoute-t-il.

Sans club, Marius Mouandilmadji rallie la Belgique et le RFC Seraing malgré des offres venant d’Espagne, de Turquie et de Suède. "J’ai opté pour Seraing parce que c’était le club idéal pour poursuivre ma progression. Une équipe jeune qui pratique un joli football et qui est très bien encadrée par le staff", a conclu le Sérésien.