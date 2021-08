Nasser Al-Khelaïfi envoie un message clair à Mbappé: "Il voulait une équipe compétitive..."

Cette fois, le numéro 10 des Bleus va devoir prendre une décision.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 et pas décidé à prolonger pour l'instant, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (22 ans, 47 matchs et 42 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021), possède un avenir des plus flous, même si un départ cet été n'est pas à l'ordre du jour. Ce mercredi, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présentation de Lionel Messi pour envoyer un message au Tricolore.

"Kylian est Parisien. Il a dit publiquement qu'il voulait une équipe compétitive. Là, je pense qu'elle l'est. Il n'y a pas plus d'excuse", a lancé le Qatari aux côtés du sextuple Ballon d'Or. Reste à savoir si l'arrivée de la Pulga est susceptible de convaincre le champion du monde 2018 de rempiler.