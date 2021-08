Et maintenant, le Sporting de Charleroi doit concrétiser

Dans le jeu, les Zèbres ont réussi leur début de saison. Le bilan comptable est, en revanche, un poil décevant. La faute à une efficacité en berne ou, comme vendredi dernier, à un manque de réussite.

"Il nous a manqué ce brin de réussite pour l'emporter", analysait, à chaud, Dorian Dessoleil à l'issue du choc contre l'Antwerp vendredi soir, clôturé avec un troisième partage consécutif pour les Zèbres. Avec deux piquets et plusieurs arrêts de grande classe Jean Butez, les Carolos n'ont, effectivement, pas été particulièrement bien payés au Mambourg le week-end dernier.

"Être plus décisifs devant"

"Pour l'instant, on fait des bons matchs, mais on doit être plus décisifs devant", analyse Joris Kayembe. Car l'efficacité fuit le Sporting de Charleroi qui avait pourtant réussi le match parfait en ouverture à la Côte. "A Ostende, on avait eu trois occasions et on les a toutes mises. Depuis, c'est plus compliqué. Mais le point positif, c'est qu'on se crée les occasions. Contre l'Antwerp, le public a vu une bonne équipe de Charleroi, qui était bien dans le match, qui a eu les occasions."

Les hommes d'Edward Still le savent toutefois: pour prendre des points il faut gagner des matchs et ça manque au Sporting qui se contente d'un bilan de six points sur douze après quatre journées de championnat.

"Sur la bonne voie"

"On aurait sans doute mérité de gagner à OHL et contre l'Antwerp, ce n'est pas le cas et ça fait un peu mal. Mais on est quand même satisfait quand on sort du terrain, parce qu'on se dit qu'on joue vraiment bien. On mérite de gagner les matchs, c'est positif, il ne faut pas se contenter de ça, mais il faut continuer à travailler parce qu'on est sur la bonne voie."

Prochaine échéance, à Zulte Waregem. Avec de l'efficacité et la deuxième victoire de la saison au bout du déplacement zébré au Stade Arc-en-Ciel? Réponse dimanche après-midi.