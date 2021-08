L'OM, concurrent de Genk dans le dossier Ike Ugbo

Le deal entre Genk et Chelsea pour le prêt d'Ike Ugbo semblait sur les bons rails, mais un concurrent sérieux est entré dans la danse pour les Limbourgeois. Le spécialiste italien Fabrizio Romano l'affirme, l'Olympique de Marseille souhaiterait transférer définitivement l'attaquant nigérian. La balle est désormais visiblement dans le camp de Chelsea et d'Ike Ugbo qui doivent prendre une décision.

Formé à Chelsea, mais passé également en prêt par Barnsley et Roda, Ike Ugbo a connu son exercice le plus prolifique la saison dernière avec le Cercle de Bruges: il a trouvé le chemin des filets à 16 reprises en 32 rencontres de championnat.

Olympique Marseille are trying to hijack Ike Ugbo deal. Genk have an agreement in place to sign Ugbo from Chelsea since weeks but OM are have now entered in the race for a permanent move. 🔵 #OM #CFC



Ugbo and Chelsea will decide soon. OM are also at final stages for Lirola deal.