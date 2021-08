Anderlecht sur la piste d'un attaquant brésilien ?

La presse brésilienne annonce que le joueur est en fin de contrat avec son club de Botafogo. Une situation qui pourrait profiter aux Mauves.

Anderlecht est-il en passe de se renforcer à nouveau sur le plan offensif ? Alors que les Mauves ont acté les arrivées de Raman et de Kouamé, le journal brésilien O Dia annonce que les dirigeants anderlechtois seraient sur la piste d'un certain Rafael Navarro.

Il s'agit d'un attaquant de 21 ans qui évolue du côté de Botafogo en D2 brésilienne. Cette saison, le joueur comptabilise six buts et six passes décisives. En fin de contrat avec son club, Navarro pourrait quitter son club pour une indemnité de transfert assez basse. Reste désormais à savoir si Anderlecht est toujours désireux de renforcer un secteur offensif renforcé ces derniers jours.