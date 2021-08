Vadis Odjidja : "Le but avant la pause a calmé tout le monde"

Battue en Pologne au match aller (1-0), La Gantoise est parvenu à renverser Rakow (3-0) à domicile ce jeudi soir et s'est donc qualifiée pour les poules de la Conference League.

Vadis Odjidja a poussé un ouf de soulagement après la qualification. "Nous avons dû passer par trois matchs de qualification et ces rencontres ont été des hauts et des bas. Marquer du pied gauche ? J'ai senti pendant l'échauffement que ça ne marcherait pas avec mon droit, alors j'ai tenté ma chance avec mon gauche. Contre le Real Madrid, j'ai marqué un but similaire, mais celui-là est plus important", a confié le capitaine gantois qui a fait référence à un moment fort de son passage au Legia Varsovie.

Pourtant, Odjidja est resté sobre malgré cette large victoire. "Je ne pense pas que ce soit notre meilleur match, je ne pense pas que ce soit un grand match. Au début, nous avons eu des difficultés avec leur pressing élevé, mais après un quart d'heure, nous avons trouvé la solution en jouant plus vite à Lolo (Depoitre, ndlr). Après cela, nous avons campé dans leur moitié de terrain et nous avons créé des occasions. Heureusement, nous avons marqué juste avant la mi-temps, ce qui a calmé tout le monde. Nous savions que nous devions gagner ce match. Nous voulions absolument aller jusqu'aux poules. Nous y sommes parvenus. Ça vous donne confiance pour la suite", a conclu Vadis Odjidja.