Vanhaezebrouck : "Nous aurions aussi bien pu avoir cinq équipes sur la scène européenne"

Gand a réussi à se qualifier pour la phase de groupe de la Conference League. Et c'était certainement mérité après un match solide.

"Je souhaite ardemment que l'Antwerp puisse jouer l'Europa League et j'étais aussi un grand fan d'Anderlecht ce soir. Nous aurions aussi bien pu avoir cinq équipes sur la scène européenne : peu de pays nous imitent, en tout cas en dehors du G5", a déclaré Vanhaezebrouck après le match.

"En première mi-temps, nous n'avons pas échappé à la forte pression des Polonais, qui ont encore joué avec beaucoup de cran et de présence physique. Tant qu'ils ne sont pas menés, ce n'est vraiment pas une équipe qui craint et ils ont aussi un bon gardien de but."

Je suis content d'avoir marqué le second après le premier raté

Je suis très heureux que le deuxième soit entré après que j'ai manqué la première grosse occasion", a déclaré Tissoudali. "Ainsi, un poids tombe maintenant de mes épaules. Vadis Odjidja m'a donné beaucoup de confiance ces dernières semaines".