OHL revient de loin, l'Antwerp gaspille

Une rencontre spectaculaire et un renversement de situation au Bosuil.

Après sa qualification européenne aux tirs au but, l'Antwerp n'a pas pu enchaîner, dimanche après-midi, en championnat. Le Great Old a pourtant eu la rencontre en mains, avant de subir les conséquences du réveil louvaniste.

Un autogoal de Mathieu Maertens et un penalty transormé par Michael Frey avaient permis au Matricule 1 de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance, mais les Louvanistes, maladroits devant le but en première période, ont retrouvé de l'efficacité après le repos: Cenk Özkacar a réduit l'écart et Levan Shengelia a égalisé.

Malgré des occasions de part et d'autre dans une fin de match tendue, pas de vainqueur entre l'Antwerp et OHL (2-2), un duel que n'a pas terminé Sébastien Dewaest, exclu pour abus de cartons jaunes dans les arrêts de jeu.