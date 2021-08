Nouvelles dates pour Anderlecht-La Gantoise et Antwerp-Genk

Reportées pour permettre aux clubs de se concentrer sur leurs barrages européens, les rencontres seront jouées fin septembre.

L'Antwerp, la Gantoise et Anderlecht ont bénéficié du report de leur match entre les rencontres aller et retour de leurs barrages d'Europa League et de Conference League, les rencontres entre Anderlecht et la Gantoise et l'Antwerp et Genk ont été reprogrammées.

Les Mauves recevront les Buffalos le mercredi 22 septembre, tandis que les Limbourgeois se déplaceront à Anvers le 23 septembre.