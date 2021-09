Obbi Oulare s'emporte après une remarque raciste sur le net

Obbi Oulare a pris le temps de répondre sur Twitter à une remarque raciste émise à l'encontre des Diables Rouges.

Obbi Oulare a quitté cet été le Standard pour le club anglais de Barnsley. Par le passé, l'ancien attaquant du Club de Bruges et de l'Antwerp a déjà eu affaire au racisme, et s'est déjà fermement opposé à ces comportements. Oulare a pris le temps de répondre à un utilisateur de Twitter se demandant pourquoi il n'y avait pas "plus de vrais Belges" chez les Diables Rouges (un commentaire depuis supprimé).

"Ils le sont tous ! Si tu n'es pas content, va voir ailleurs, Mr l'ignorant", lance Oulare.