Loïs Openda a impressionné : "C'est ce qui fait sa force"

Les Diablotins réalisent un excellent début de campagne de qualification pour le championnat d'Europe U21 de 2023.

Après la belle victoire acquise hier en terres turques (0-3), les troupes de Jacky Mathijssen ont remporté leurs deux premiers matches, tous deux à l'extérieur.

A Bursa, le groupe a fait preuve de solidité et un Loïs Openda décisif a su faire la différence : "C'est un résultat fantastique. Quand un adversaire veut presser haut et de manière intense, il laisse des espaces et nous en avons profité. C'est exactement ce qui fait la force d'Openda. Nous avons vu aujourd'hui ce qu'il est capable d'apporter dans ce genre de situation, tout comme Yorbe Vertessen", a confié Mathijssen à Sporza après la partie.

Avec six sur six, une belle différence de buts et la première place du groupe, la campagne de qualification a très bien commencé pour les Belges.

Le plus dur reste à venir et dans les mois à venir, il s'agira de confirmer : "Nous entrons maintenant dans une période où trois matchs à domicile nous attendent. Nous devons confirmer maintenant. Surtout le premier match contre le Kazakhstan. Je veux absolument un 9/9 avant d'affronter le Danemark", déclare le coach des Diablotins.