Après avoir voulu forcer son transfert, Suzuki est de retour dans le noyau de STVV : "Il mérite une seconde chance"

L'attaquant a voulu rejoindre l'étranger mais aucune offre n'a convaincu les dirigeants trudonnaires.

Yuma Suzuki a fait son retour dans le noyau de STVV. Le Japonais a vécu un été agité, lui qui souhaitait quitter le Limbourg pour rejoindre l'étranger. Finalement, aucune offre concrète n'est parvenue pour l'attaquant.

Contraint de rester chez les Canaris, Suzuki a repris les entraînements et son entraîneur Bernd Hollerbach est prêt à lui offrir une seconde chance : "Il s'est excusé auprès de moi et du groupe. Je pense qu'il mérite une seconde chance, d'autant plus qu'il travaille dur pour revenir à son niveau", a déclaré l'Allemand pour TV Limburg.

La saison dernière, le Japonais avait été un des hommes de la saison puisqu'il avait inscrit 17 buts, contribuant au maintien de STVV.