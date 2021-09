John van den Brom : "C'est de notre faute"

Genk et l'Union ont offert un joli spectacle ce dimanche soir (1-1). Alors que les Limbourgeois étaient sur le point de l'emporter, Undav en a décidé autrement dans les arrêts de jeu en arrachant le nul.

L'Union Saint-Gilloise a pris un point à Genk. "Avant tout, je tiens à dire que nous ne méritions pas de gagner ce soir", a déclaré honnêtement John Van den Brom à l'issue de la rencontre. "Nous n'avons pas réussi à garder le contrôle après ce 1-0 alors que nous étions à onze contre dix... Et c'est peut-être une déception encore plus grande que le résultat. Après cette avance, il faut fermer le jeu. Le fait que nous n'y soyons pas parvenus est une grave déception. Et nous devons nous blâmer pour cela, c'est de notre faute", a lâché le technicien néerlandais.

"Malheureusement, nous encaissé ce but après une énième situation dangereuse, ce qui n'est pas la première fois. Mais je dois aussi reconnaître le mérite de l'Union, qui a plus que mérité ce point", a conclu Van den Brom.