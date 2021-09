Quelques absents au PSG pour affronter Bruges

Le PSG ne pourra pas compter sur plusieurs de ses stars pour le déplacement de demain soir à Bruges.

Ce mercredi, le PSG se déplacera à Bruges dans le cadre de la première journée des poules de la Ligue des Champions.

Dans les groupe des Parisiens, plusieurs absences de marque. Si les indisponibilités d'Angel Di Maria et d'Idrissa Gueye pour suspension et celle de Sergio Ramos pour blessure ne sont pas des surprises, celle de Marco Verratti est un petit peu plus inattendue. Suite à la contusion subie sur son genou gauche avec l'équipe nationale, le milieu de terrain italien devra observer une période de repos d'une dizaine de jours. Il est donc également forfait pour affronter Lyon ce week-end et Metz la semaine prochaine en Ligue 1.

Le PSG pourra cependant compter sur son trio d'attaque Mbappe - Neymar - Messi pour ce déplacement en Venise du Nord.

Absents : I. Gharbi, L. Kurzawa, S. Ramos, M. Verratti, (blessures, soins) A. Di Maria, I. Gueye (suspension),A. Ahamada, B. Fadiga, D. Franchi, N. Fernandez, A. Fressange, E. Michut, S. Noireau Dauriat, Rafinha, S. Rico, X. Simons, J. Bernat (choix), C. Dagba (reprise).