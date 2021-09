Eric Abidal : "Je souhaite bien du courage aux défenseurs du Club de Bruges"

Comme tous les observateurs, le Français attend impatiemment de voir débuter Messi, Neymar et Mbappé avec le Paris Saint-Germain.

Le trio Messi-Neymar-Mbappé devrait être aligné pour la première fois à Bruges ce mercredi soir en Ligue des champions. Eric Abidal espère du grand spectacle autour de cette grande première attendue dans le monde entier.

L’ancien défenseur du Barça a même eu une pensée compatissante pour le Club de Bruges et particulièrement sa défense, appelés à affronter les trois superstars. "Je souhaite bien du courage aux défenseurs", a lâché l’ancien back gauche dans une interview accordée au Parisien. "S’ils sont dans un bon jour, ça peut faire mal très vite. Après, il faut essayer de trouver la complémentarité entre ces joueurs, voir comment ils peuvent s’associer (…) Ils connaissent le ballon, le haut niveau. Il s’agit surtout de s’adapter aux mouvements de chacun, d’essayer de ne pas tous être dans la même zone."

"Ce n’est pas le même Messi que quand il a commencé"

Eric Abidal, qui a pu côtoyer Leo Messi au plus près lors de ses six saisons passées au Barça (2007-2013), sait ce que le sextuple Ballon d’Or va apporter dans le vestiaire du PSG. "Déjà son expérience. Et comme il l’a dit: chaque année, il modifie son jeu", souligne l'ancien latéral. "C’est vrai que ce n’est pas le même Messi que quand il a commencé. Et je pense que les joueurs autour de lui s’adaptent, haussent leur niveau de jeu. C’est important d’avoir un joueur compétitif et qui fasse la différence. Pour le PSG, c’est un atout offensif de plus. Tout le monde est impatient de voir le trio. Même si aujourd’hui, ça ne se limite pas à ces trois sur le plan offensif. Ça va être un casse-tête pour l’entraîneur", a conclu le nouveau consultant de Canal+ pour la Ligue des champions.