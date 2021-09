La Gantoise veut passer l'hiver en Europe : "Oublier le 0/18 de la saison passée"

La Gantoise entame sa saison européenne à Tallinn ce jeudi. Hein Vanhaezebrouck a évoqué ces débuts, ainsi que ceux du Club de Bruges la veille face à l'ogre parisien.

"Le Club de Bruges a un tirage incroyable. S'ils parviennent à survivre en Ligue des Champions, c'est que c'est une équipe du top absolu", reconnaît Hein Vanhaezebrouck à la veille de Bruges-PSG et à deux jours de Flora Tallinn - La Gantoise. "Même la troisième place sera difficile à obtenir".

Gand, de son côté, veut absolument passer l'hiver au chaud. "Bruges pourrait bien avoir moins de matchs à jouer en seconde partie de saison. Nous en avons déjà joué 6 en barrages, il y en a 6 assurés en poules et nous voulons passer l'hiver en Europe", souligne le coach gantois. "La Gantoise est une équipe qui doit selon moi viser le top, et passer l'hiver serait idéal. On pourrait enfin oublier le 0/18 de la saison passée en Europa League".