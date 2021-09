Quel avenir pour Onur Kaya après cette saison ? "Le football me manquerait"

Onur Kaya est un indémodable de notre football, mais doit se contenter du banc à Malines, à 35 ans et alors que son contrat se termine en juin prochain.

Quel avenir pour Onur Kaya ? L'ancien de Charleroi et Zulte Waregem pourrait bien avoir à y réfléchir au vu de son peu de temps de jeu du côté du KV Malines. "Je me sens encore super bien", affirme-t-il cependant à Het Laatste Nieuws. "C'est vrai que ce n'est pas facile de s'asseoir sur le banc. Ce ne serait pas bon signe que j'accepte ce rôle. Mais j'ai assez d'expérience pour comprendre que le coach a d'autres joueurs sur lesquels il peut compter".

Kaya fait donc contre mauvaise fortune bon coeur. "Quand je rentre, j'essaie de tout donner peu importe de combien de minutes je dispose", estime le milieu offensif. "Est-ce que j'arrêterai ? Je ne sais pas encore. Parfois je me dis que oui, parfois non. Le football me manquerait beaucoup. Je me disais que j'aimerais prendre une décision bien à l'avance mais maintenant, on verra. Je laisse les choses venir et j'essaie de prendre du plaisir".