Nouvelle défaite sur le fil pour l'Antwerp: "On devrait au moins avoir deux points..."

Brian Priske était forcément déçu après la défaite, concédée dans les arrêts de jeu, par l'Antwerp contre l'Eintracht Francfort.

Déjà battu de justesse par l'Olympiakos lors de la première journée, l'Antwerp est tombé dans les arrêts de jeu contre l'Eintracht Francfort, jeudi soir. Une défaite imputée à Dinis Almeida, fautif sur l'action qui amène le penalty.

Et pourtant, comme le souligne Brian Priske, le Portgugais a disputé un bon match. Comme l'ensemble de la défense anversoise. "Je suis très content de la défense. Pour la première fois depuis un moment, nous n'avons pas donné beaucoup d'occasions", estime le coach anversois.

"Rester concentré pendant 90 minutes"

Ce fut moins brillant de l'autre côté du terrain. "En possession, ce n'était pas bon", regrette Priske. "La dernière passe, le dernier contrôle, la dernière décision... ce n'était pas suffisant."

Et le bilan n'est pas bon pour les Anversois. "Ce 0 sur 6 nous fait mal, parce qu'on devrait au moins avoir deux points. On a le niveau pour lutter dans ce groupe, c'est évident, mais on doit rester concentrés pendant 90 minutes".