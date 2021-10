Wouter Vrancken après Malines-Standard : "La performance en première mi-temps était vraiment agréable à voir"

Ce vendredi soir, le KV Malines a balayé le Standard de Liège lors de la dixième journée de Jupiler Pro League (3-1). Après seulement 18 minutes de jeu, les locaux menaient déjà 3-0 au marquoir.

Malines n'a fait qu'une bouchée du Standard de Liège ce vendredi soir. "Je suis un entraîneur satisfait. La performance en première mi-temps était vraiment agréable à voir. Après la pause, nous avons perdu ce bon sentiment et le Standard jouait tout ou rien. C'était une deuxième mi-temps grise", a expliqué Wouter Vrancken à l'issue de la rencontre.

"Nous avons commencé à jouer trop souvent latéralement et nous nous sommes rendus la tâche encore plus difficile de cette façon. Le but de Dragus était certainement évitable, c'est une autre leçon à retenir. Si nous sommes allés jusqu'au bout maintenant ? Eh bien, nous verrons. Si nous montrons cette mentalité à chaque fois, nous irons très loin", a conclu le coach du KV Malines.