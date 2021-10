Hugo Lloris sur les Diables: "Une équipe avec un vrai style de jeu!"

Le gardien et capitaine des Bleus insiste: pour battre les Diables Rouges, la France devra jouer à son "meilleur niveau".

Comme Didier Deschamps, Hugo Lloris a insisté sur "la qualité" des Diables Rouges, en conférence de presse, à la veille des retrouvailles entre la Belgique et la France. "On s'apprête à jouer une demi-finale contre un adversaire que nous respectons et que nous considérons beaucoup, par rapport à ses résultats de ces dernières années et on sait qu'on se devra d'être à la hauteur pour se qualifier."

"On sait à quoi s'attendre"

Le portier français refuse, en revanche, de comparer la rencontre de jeudi avec la demi-finale du dernier Mondial. "Il y a eu du changement des deux côtés, par rapport à 2018", explique-t-il.

"Ce qu'il faut regarder du côté des Belges, c'est que, que ce soit pour l'Euro 2016, la Coupe du monde 2018 ou le dernier Euro, ils ont à chaque fois fait partie des favoris. Certains joueurs ont pris leur retraite internationale, mais il y a une base de joueurs qui jouent ensemble depuis un moment et il y a énormément de qualités dans cette équipe."

Et Hugo Lloris ne s'attarde pas que sur l'identité des joueurs qui seront alignés contre la France, mais aussi sur le football proposé. "Il y a des grands joueurs, mais aussi un jeu très séduisant. Certainement, grâce à l'apport de Roberto Martinez. On sait à quoi s'attendre, ils ont un vrai style de jeu et on sait qu'on devra être à notre meilleur niveau si on veut se qualifier pour la finale."