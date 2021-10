La folie Mitoma : Mazzù a osé et a été recompensé

Réduite à 10 et menée de deux buts, l'Union aurait pu se résigner. Mais elle est au contraire remontée sur le terrain avec des intentions offensives.

Au retour des vestiaires, on ne pouvait qu'applaudir le culot de Felice Mazzù : plutôt que de fermer le verrou, il faisait sortir Bart Nieuwkoop pour ... Kaoru Mitoma, le talentueux ailier japonais que certains imaginaient titulaire. Et pour quel résultat : auteur d'un triplé, le joueur prêté par Brighton a fait exploser la défense de Seraing et renversé la rencontre. "Phénoménal, je crois que c'est le mot", reconnaissait Casper Nielsen après coup. "Ce n'est pas agréable de jouer contre lui, il ne s'arrête de courir que quand le ballon est au fond (rires)".

C'est bien résumé de la part du Danois. Mitoma semble en effet irrémédiablement attiré par le but, et monté sur piles électriques. Mais aussi d'un calme olympien quand il se trouve dans le rectangle, ce que Guillaume Dietsch a constaté à son corps défendant. "Si c'est la nouvelle pépite de Pro League ? Je le lui souhaite, on a pu voir toutes ses qualités. Le changement tactique et son apport offensif nous ont vraiment permis de renverser le match". Ne cherchez plus l'homme du match.