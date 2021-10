Coup dur pour le leader de D1B privé d'un cadre pour plusieurs mois

Cette saison, Westerlo vise la montée en D1B, un objectif préparé depuis quelques saisons.

Westerlo, leader actuel de D1B, aura l'occasion de creuser l'écart en tête à Molenbeek pour tenter de profiter du nul de son dauphin Waasland-Beveren.

Le début de saison se déroule donc très bien pour les Campinois, qui devront poursuivre sans un de leurs meilleurs joueurs.

Tuur Dierckx s'est gravement blessé au genou à l'entraînement et sera absent pour au moins six mois. Ce dernier avait inscrit trois buts et délivré trois passes décisives cette saison, et souffre désormais d'une grave blessure aux ligaments croisés.

Le joueur a également communiqué sa tristesse via les réseaux sociaux, expliquant sa blessure aux ligaments croisés du genou, avant de remercier tous les supporters qui le soutiennent.