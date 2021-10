Javier Torrente optimiste pour le Beerschot : "Cela doit être un tournant"

Après la défaite du contre Malines (0-1), Javier Torrente a vu que son équipe méritait plus et espère que c'était un match de référence pour obtenir de meilleurs résultats par la suite.

"En début de match, nous avons eu besoin de trop de temps pour nous adapter", a expliqué Torrente pour expliquer le départ laxiste du Beerschot contre le KV Malines. "Le but que nous avons encaissé est dû aux changements causés par la perte de Frans. (Frans a dû quitter le terrain après s'être déchiré le tendon d'Achille, ndlr)

J'espère que les joueurs comprennent que c'était un match de référence

Il y a eu une réaction en seconde période et Torrente en était satisfait. "La réaction de l'équipe en deuxième mi-temps était bonne. Je suis content de l'effort que j'ai vu. Mais nous n'avons pas été récompensés car, au vu de l'ensemble du match, nous méritions vraiment un point. J'espère que les joueurs se rendent compte qu'il s'agissait d'un match de référence et que cela doit être un tournant et produire un déclic pour la suite."