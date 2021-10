Yves Vanderhaeghe ne comprend pas la décision de l'arbitre : "Étrange et injustifié"

Le Cercle de Bruges est toujours en grande difficulté. Le club n'a pas joué un mauvais match contre Ostende, mais repart avec zéro point. Yves Vanderhaeghe a surtout eu des remarques après coup sur une décision de l'arbitre.

Pour le but victorieux, Yves Vanderhaeghe s'attendait à une faute sur Sousa, mais le Brésilien a reçu un carton jaune et le coup franc était pour Ostende. Puis Amada a marqué. "Étrange et injustifié", a déclaré Yves Vanderhaeghe. "Mon défenseur a joué le ballon en premier et a été déséquilibré. Il s'est presque cassé le dos. La même chose contre l'Union il y a quinze jours : mon défenseur a reçu un coup de pied, mais aucune faute et ils ont marqué."

Vanderhaeghe s'est également penché sur les erreurs de sa propre équipe. "Il y avait trop peu de puissance dans les duels", a-t-il déclaré. "Mais il faut d'abord qu'il y ait une erreur pour qu'un coup franc puisse être donné. Et ça n'arrive pas qu'à nous. Courtrai aurait dû bénéficier d'un penalty contre le Club de Bruges vendredi. Mais tout comme pour nous, cela a été complètement mal évalué. Dans l'autre sens, le Club aurait obtenu ce penalty. Ça, c'est sûr ! Je n'aurai jamais raison, mais je ne comprends pas et ne comprendrai jamais. J'ai joué au football pendant trop longtemps, n'est-ce pas ?", a conclu Yves Vanderhaeghe.