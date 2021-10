Le groupe du PSG pour la réception de Leipzig

Alors que Bruges s'attaque à l'ogre Manchester City, le Paris Saint-Germain ten

Alors que Bruges s'attaque à l'ogre Manchester City, le Paris Saint-Germain, co-leader du groupe avec les Brugeois, défiera le RB Leipzig, au Parc des Princes, mardi soir. Un match que manqueront notamment Neymar, blessé, et Angel Di Maria suspendu.

Sergio Ramos et Landro Paredes ne seront pas non plus de la partie. Incertain, Mauro Icardi figure en revanche bien dans la sélection de Mauricio Pochettino.