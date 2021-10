Les problèmes défensifs de l'Antwerp: "Où est Abdoulaye Seck?"

L'Antwerp continue de souffler le chaud et le froid en Pro League et pour Patrick Goots, c'est en grande partie dû à des problèmes défensifs.

L'ancien buteur du Great Old estime que l'Antwerp devra solidifier son arrière garde pour espérer jouer les premiers rôles tout au long de la saison.

Et Patrick Goots, questionné par Gazet van Antwerpen, s'interroge aussi sur l'absence d'Abdoulaye Seck. "Dorian Dessoleil et Almeida n'ont pas tenu le choc dans les duels avec les attaquants de Zulte Waregem et je me demande où est Seck, car si quelqu'un pouvait se mesurer à Gano dans les airs, c'était bien lui..."