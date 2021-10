Nombre d'occasions créées par match: le Club de Bruges dans le top 5 mondial

Les Brugeois font partie des équipes qui se ménagent le plus d'opportunités par match depuis le coup d'envoi de la saison.

Dans son rapport hebdomadaire, le CIES, Observatoire européen du football, se consacre aux occasions créées et concédées par match et classe les équipes de 41 championnats.

Un classement qui met à l'honneur les Brugeois: avec une moyenne de 10,8 occasions par match depuis le coup d'envoi de la saison en Pro League, le Club pointe à la quatrième position du classement des équipes qui se ménagent le plus d'opportunités. Devant Bruges, on retrouve l'Ajax (11,9 occasions nettes), l'Inter (11,4) et le Red Bull Salzbourg (10,8).

Côté belge, derrière le Club, ce sont le Racing Genk (9), Anderlecht (8,4) et l'Union (8,3) qui se montrent les plus dangereux, chaque semaine, en Pro League.