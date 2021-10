Vincent Kompany, clap 50 dans la morosité ? "Mon bilan est à analyser différemment d'un autre ..."

Vincent Kompany dirigera déjà son 50e match de Pro League ce dimanche face au Beerschot. Un bilan de moins de 50% de victoires, un peu terne, mais que le coach du RSCA ne veut pas juger indépendamment du contexte.

Après une série de quatre matchs nuls consécutifs, la réception du Beerschot bon dernier est l'occasion pour Vincent Kompany de fêter sa 50e en Pro League par une victoire, absolument indispensable. "Les gars veulent être récompensés du travail fourni ces dernières semaines, car ça n'a pas été le cas dans les résultats récemment", reconnaît-il en conférence de presse ce vendredi. "On savait que ce début de championnat ne serait pas toujours facile mais maintenant, on veut la récompense de notre travail, pas seulement face au Beerschot mais pour tous les matchs à venir".

Anderlecht est en effet abonné aux partages cette saison, comme depuis l'arrivée de Kompany aux commandes. La preuve qu'il manque toujours un petit quelque chose, que ce soit au moment de tuer le match ou de tenir un score, et que Vincent Kompany cherche toujours la formule pour y parvenir. "Oui, c'est mon 50e match, mais il faut le remettre dans le contexte, qui est l'un des plus difficiles de l'histoire du club", nuance le coach du RSCA.

Mon bilan est à analyser différemment des autres coachs

Le refrain est connu : la situation financière du RSC Anderlecht n'a pas facilité la tâche de Kompany. "Cet Anderlecht ne fait pas avec les mêmes armes qu'à une autre époque. La saison passée, nous étions les plus jeunes du championnat et de loin. Et nous sommes encore en transition", affirme Kompany. "Et la concurrence n'est pas la même non plus. En fin de saison, elle peut ne vendre aucun de ses cadres et encore dépenser pour 40, 30, 20 millions. Mon bilan est à prendre dans ce contexte et donc à analyser différemment de celui des autres coachs".