"Le Ballon d'Or? Un rêve plutôt qu'un objectif"

Le Français est régulièrement cité en tant que favori dans la course au Ballon d'Or.

Nommé parmi les 30 finalistes pour remporter le Ballon d'Or le 29 novembre prochain, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (33 ans, 12 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) s'affirme plus que jamais comme un candidat crédible. Décisif en club mais aussi en sélection, l'international français adorerait obtenir cette récompense individuelle, mais le natif de Bron n'en fait pas non plus une fixation.

"C'est déjà bien d'être dans les 30. Et c'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit, comme de jouer pour le Real ou gagner une Coupe d'Europe. (…) Mais, ce n'est pas une question d'objectif, car si tu commences à réfléchir comme ça, tu laisses beaucoup d'énergie et ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est de procurer quelque chose sur un terrain de foot, par des gestes techniques, de belles passes, des contrôles. Faire le show. Moi, j'aime le beau jeu", a confié l'ancien Lyonnais lors d'un entretien avec beIN Sports.