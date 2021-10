Mouscron-Standard, deux équipes sous pression : "Il faudra être en mode combat"

Ce mardi, le Standard de Liège se déplace au Canonnier pour y affronter Mouscron lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Après ses deux partages contre OHL et le Cercle de Bruges, le Standard de Liège de Luka Elsner aura à coeur de s'imposer contre Mouscron en Coupe de Belgique. "Il faut absolument gagner et nous alignerons l'équipe qui sera capable d'y parvenir. Nous choisirons les bons élements et j'espère être à la hauteur de ce choix. Il faudra être en mode combat mardi. Car en Coupe, il faut évidemment de la qualité mais aussi du combat sur le terrain", a confié le coach des Rouches.

© photonews

Même son de cloche du côté d'Arnaud Bodart. "Mouscron est aussi en grande difficulté, mais il faudra aller chercher la victoire, peu importe le scénario. Les deux équipes sont sous pression, mais c’est une autre compétition. À nous d’aller là-bas pour faire le job, mais je n’ai pas de crainte particulière", a souligné le dernier rempart liégeois.