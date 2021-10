Enfin une victoire pour Mouscron en D1B!

L'Excel a dompté l'Excelsior! Après dix journées de championnat, Mouscron tient en fin sa première victoire. Un succès à Virton pour enfin lancer la saison des Hurlus?

Mouscron bon dernier et Virton sixième de D1B, c'est un duel de mal classés qui attendait le Stade Yvan Georges, ce vendredi soir. Une rencontre que les Gaumais ont pris à leur compte dès le coup d'envoi.

Mais ce sont les Hurlus qui ont ouvert le score sur leur première véritable occasion, à cinq minutes de la pause. Un centre précis de Teddy Chevalier, une reprise de la tête imparable de Christophe Lepoint et l'Excel rentrait aux vestiaires avec l'avantage.

En seconde période, les locaux ont poussé et dominé, mais l'Excel Mouscron a résisté. À dix minutes du terme, c'est même Chevalier passait tout près du break de la tête, sur un centre d'Eric Bocat, mais Anthony Sadin avait le bon réflexe pour maintenir Virton dans la rencontre.

Mouscron obtiendra tout de même gain de cause: six minutes plus tard, d'une frappe à distance mal négociée par le portier virtonais, Joachim Carcela enterrait le suspense. Mouscron s'offre sa première victoire en championnat (0-2) et revient à trois unités de l'Excelsior Virton et du RWDM dans le bas de classement.